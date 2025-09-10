Exposition Vanessa Stupenda Langeac

Exposition Vanessa Stupenda Langeac mercredi 10 septembre 2025.

Exposition Vanessa Stupenda

Médiathèque Langeac Haute-Loire

Début : Samedi 2025-09-10

fin : 2025-10-03

2025-09-10

Partez pour un road-trip en Éthiopie à travers les tirages argentiques et cyanotypes de Vanessa Stupenda. Un voyage au cœur de la Corne de l’Afrique, entre regards, paysages et instants de vie.

Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

English :

Take a road-trip to Ethiopia through the silver and cyanotype prints of Vanessa Stupenda. A journey to the heart of the Horn of Africa, a mix of views, landscapes and moments in life.

German :

Begeben Sie sich auf einen Roadtrip durch Äthiopien mit den Silber- und Cyanotypieabzügen von Vanessa Stupenda. Eine Reise ins Herz des Horns von Afrika, zwischen Blicken, Landschaften und Momenten des Lebens.

Italiano :

Un viaggio in Etiopia attraverso le stampe all’argento e alla cianotipia di Vanessa Stupenda. È un viaggio nel cuore del Corno d’Africa, un viaggio attraverso immagini, paesaggi e momenti di vita.

Espanol :

Emprenda un viaje por carretera a Etiopía a través de los grabados en plata y cianotipia de Vanessa Stupenda. Es un viaje al corazón del Cuerno de África, un viaje a través de imágenes, paisajes y momentos de la vida.

