Exposition Vanessa Stupenda Langeac
Exposition Vanessa Stupenda Langeac mercredi 10 septembre 2025.
Exposition Vanessa Stupenda
Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-10
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-09-10
Partez pour un road-trip en Éthiopie à travers les tirages argentiques et cyanotypes de Vanessa Stupenda. Un voyage au cœur de la Corne de l’Afrique, entre regards, paysages et instants de vie.
.
Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
English :
Take a road-trip to Ethiopia through the silver and cyanotype prints of Vanessa Stupenda. A journey to the heart of the Horn of Africa, a mix of views, landscapes and moments in life.
German :
Begeben Sie sich auf einen Roadtrip durch Äthiopien mit den Silber- und Cyanotypieabzügen von Vanessa Stupenda. Eine Reise ins Herz des Horns von Afrika, zwischen Blicken, Landschaften und Momenten des Lebens.
Italiano :
Un viaggio in Etiopia attraverso le stampe all’argento e alla cianotipia di Vanessa Stupenda. È un viaggio nel cuore del Corno d’Africa, un viaggio attraverso immagini, paesaggi e momenti di vita.
Espanol :
Emprenda un viaje por carretera a Etiopía a través de los grabados en plata y cianotipia de Vanessa Stupenda. Es un viaje al corazón del Cuerno de África, un viaje a través de imágenes, paisajes y momentos de la vida.
L’événement Exposition Vanessa Stupenda Langeac a été mis à jour le 2025-08-31 par Communauté de communes des rives Haut-Allier