Exposition Vanuatu Pouvoirs des femmes Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Groupes de plus de 10 personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-18

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-10-18

Le Vanuatu, pays qui se tient debout , est un état du Pacifique sud devenu indépendant en 1980 après avoir été découvert par les Européens au début du XVIIe siècle puis colonisé par les Anglais et les Français au XIXe siècle.

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Exhibition Vanuatu Pouvoirs des femmes

Vanuatu, « the country that stands upright », is a South Pacific state that became independent in 1980 after being discovered by Europeans in the early 17th century, then colonized by the English and French in the 19th century.

German : Ausstellung Vanuatu Pouvoirs des femmes

Vanuatu, « Land, das aufrecht steht », ist ein Staat im Südpazifik, der 1980 unabhängig wurde, nachdem er Anfang des 17. Jahrhunderts von Europäern entdeckt und im 19. Jahrhundert von Engländern und Franzosen kolonisiert wurde.

Italiano :

Vanuatu, « il Paese che sta in piedi », è uno Stato del Pacifico meridionale diventato indipendente nel 1980 dopo essere stato scoperto dagli europei all’inizio del XVII secolo e poi colonizzato da inglesi e francesi nel XIX secolo.

Espanol : Exposición Vanuatu Pouvoirs des femmes

Vanuatu, « el país que se mantiene erguido », es un Estado del Pacífico Sur que se independizó en 1980 tras ser descubierto por los europeos a principios del siglo XVII y colonizado por ingleses y franceses en el XIX.

