Exposition : Varaville d’hier et d’aujourd’hui Chapelle Saint-Joseph Varaville

Exposition : Varaville d’hier et d’aujourd’hui Chapelle Saint-Joseph Varaville samedi 20 septembre 2025.

Exposition : Varaville d’hier et d’aujourd’hui 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Joseph Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’exposition montre l’évolution entre le Varaville d’hier et celui d’aujourd’hui.

Photos et cartes postales anciennes sont comparées aux clichés actuels.

L’entrée est libre.

Lieu de l’exposition : chapelle Saint-Joseph

Chapelle Saint-Joseph Avenue président Coty, 14390 Varaville Varaville 14390 Le Hôme-Varaville Calvados Normandie 06 21 95 42 85 https://www.varaville.fr/mon-quotidien/lagenda/exposition-varaville-dhier-et-daujourdhui/exposition-varaville-dhier-et-daujourdhui-2025-06-14/ L’exposition montre l’évolution entre le Varaville d’hier et celui d’aujourd’hui.

Photos et cartes postales anciennes sont comparées aux clichés actuels. parking

L’exposition montre l’évolution entre le Varaville d’hier et celui d’aujourd’hui.

pouille Jean Luc