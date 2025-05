Exposition « Varian Fry, les chemins de l’exil » – Mémorial de Caen Caen, 18 juin 2025 07:00, Caen.

Le 14 août 1940, Varian Mackey Fry, jeune journaliste américain mandaté par l’Emergency Rescue Committee (le Centre Américain de Secours), créé à New York deux mois plus tôt, arrive à Marseille.

Il dispose de 3 000 dollars, d’une liste de 200 personnes à sauver et d’une lettre de recommandation de l’épouse du président des États-Unis, Eleanor Roosevelt.

Sa mission aider des artistes et intellectuels antinazis à obtenir un visa et échapper à la menace fasciste.

Initialement prévue pour trois semaines, la mission de Varian Fry se prolongera finalement sur treize mois, jusqu’à ce qu’il soit expulsé par les autorités de Vichy. Plus de 1 800 personnes, parmi lesquelles quelques-uns des plus grands artistes et penseurs du XXe siècle, seront secourues grâce à lui.

L’exposition évoque la figure d’un homme hors du commun, qui fut en 1994 le premier Américain à recevoir le titre de Juste parmi les Nations . Des tableaux de Marc Chagall, André Masson, Wifredo Lam mais aussi des dessins surréalistes seront présentés dans l’exposition.

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 06 45 contact@memorial-caen.fr

English : Exposition « Varian Fry, les chemins de l’exil »

On August 14, 1940, Varian Mackey Fry, a young American journalist commissioned by the Emergency Rescue Committee, set up in New York two months earlier, arrived in Marseille.

He had $3,000, a list of 200 people to rescue and a letter of recommendation from the wife of the President of the United States, Eleanor Roosevelt.

His mission: to help anti-Nazi artists and intellectuals obtain visas and escape the fascist threat.

Initially scheduled to last three weeks, Varian Fry?s mission was eventually extended to thirteen months, until he was deported by the Vichy authorities. Over 1,800 people, including some of the greatest artists and thinkers of the 20th century, were rescued thanks to him.

The exhibition evokes the figure of an extraordinary man, who in 1994 became the first American to be awarded the title of « Righteous Among the Nations ». The exhibition features paintings by Marc Chagall, André Masson and Wifredo Lam, as well as Surrealist drawings.

German : Exposition « Varian Fry, les chemins de l’exil »

Am 14. August 1940 trifft Varian Mackey Fry, ein junger amerikanischer Journalist, der vom zwei Monate zuvor in New York gegründeten Emergency Rescue Committee (Amerikanisches Rettungszentrum) beauftragt wurde, in Marseille ein.

Er hat 3000 Dollar, eine Liste mit 200 zu rettenden Personen und ein Empfehlungsschreiben von Eleanor Roosevelt, der Frau des US-Präsidenten.

Seine Mission: Er soll antinazistischen Künstlern und Intellektuellen zu einem Visum verhelfen, um der faschistischen Bedrohung zu entkommen.

Varian Frys Mission war ursprünglich auf drei Wochen angesetzt, dauerte aber schließlich 13 Monate, bis er von den Vichy-Behörden abgeschoben wurde. Er rettete mehr als 1.800 Menschen, darunter einige der größten Künstler und Denker des 20.

Die Ausstellung erinnert an die Figur eines außergewöhnlichen Mannes, der 1994 als erster Amerikaner den Titel « Gerechter unter den Völkern » erhielt. In der Ausstellung werden Gemälde von Marc Chagall, André Masson und Wifredo Lam sowie surrealistische Zeichnungen gezeigt.

Italiano :

Il 14 agosto 1940 arrivò a Marsiglia Varian Mackey Fry, un giovane giornalista americano incaricato dall’Emergency Rescue Committee, istituito a New York due mesi prima.

Aveva 3.000 dollari, un elenco di 200 persone da salvare e una lettera di raccomandazione della moglie del Presidente degli Stati Uniti, Eleanor Roosevelt.

La sua missione: aiutare artisti e intellettuali antinazisti a ottenere il visto e a sfuggire alla minaccia fascista.

Inizialmente prevista per tre settimane, la missione di Varian Fry durò alla fine tredici mesi, finché non fu espulso dalle autorità di Vichy. Grazie a lui si salvarono più di 1.800 persone, tra cui alcuni dei più grandi artisti e pensatori del XX secolo.

La mostra rievoca la figura di un uomo straordinario, che nel 1994 divenne il primo americano ad essere insignito del titolo di « Giusto tra le Nazioni ». La mostra comprende dipinti di Marc Chagall, André Masson e Wifredo Lam, oltre a disegni surrealisti.

Espanol :

El 14 de agosto de 1940 llega a Marsella Varian Mackey Fry, un joven periodista estadounidense comisionado por el Comité de Rescate de Emergencia, creado en Nueva York dos meses antes.

Llevaba 3.000 dólares, una lista de 200 personas a las que salvar y una carta de recomendación de la esposa del Presidente de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt.

Su misión: ayudar a artistas e intelectuales antinazis a obtener visados y escapar de la amenaza fascista.

Inicialmente prevista para tres semanas, la misión de Varian Fry duró finalmente trece meses, hasta que fue expulsado por las autoridades de Vichy. Gracias a él fueron rescatadas más de 1.800 personas, entre ellas algunos de los más grandes artistas y pensadores del siglo XX.

La exposición evoca la figura de un hombre extraordinario, que en 1994 se convirtió en el primer estadounidense en recibir el título de « Justo entre las Naciones ». La exposición incluye pinturas de Marc Chagall, André Masson y Wifredo Lam, así como dibujos surrealistas.

