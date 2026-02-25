Exposition -Variations artistiques- Place Saint-Vincent Les Baux-de-Provence

Exposition -Variations artistiques-

Du 09/06 au 19/06/2026 tous les jours de 10h à 18h. Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

la Galerie La Citerne aux Baux-de-Provence accueille l’association Es’Cale pour l’exposition collective Variations Artistiques.

Sous la présidence d’Elisabeth Dinardo, une trentaine de créateurs des Alpilles peintres, sculpteurs, illustrateurs, photographes et poètes investissent ce lieu emblématique pour célébrer la diversité de la création contemporaine locale .

Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

galerie La Citerne in Les Baux-de-Provence welcomes the Es?Cale association for the group exhibition Variations Artistiques.

