Exposition Variations Office de Tourisme du Val Marnaysien Marnay
Exposition Variations Office de Tourisme du Val Marnaysien Marnay mercredi 1 octobre 2025.
Exposition Variations
Office de Tourisme du Val Marnaysien 23 Gr Grande Rue Marnay Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 13:30:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
Date(s) :
2025-10-01
L’Office de Tourisme du Val Marnaysien accueille en octobre l’artiste CallypSö pour une nouvelle exposition de peintures. .
Office de Tourisme du Val Marnaysien 23 Gr Grande Rue Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91 contact@ot-valmarnaysien.com
English : Exposition Variations
German : Exposition Variations
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Variations Marnay a été mis à jour le 2025-09-19 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN