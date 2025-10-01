Exposition Variations Office de Tourisme du Val Marnaysien Marnay

Office de Tourisme du Val Marnaysien 23 Gr Grande Rue Marnay Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-10-01 13:30:00
fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-01

L’Office de Tourisme du Val Marnaysien accueille en octobre l’artiste CallypSö pour une nouvelle exposition de peintures.   .

Office de Tourisme du Val Marnaysien 23 Gr Grande Rue Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91  contact@ot-valmarnaysien.com

