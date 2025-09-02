Exposition « Variations oniriques » Auberge de Jeunesse Brest Brest

Exposition « Variations oniriques »

Auberge de Jeunesse Brest 5 rue de Kerbriant Brest Finistère

Début : 2025-09-02 10:00:00

fin : 2025-09-30 18:00:00

2025-09-02

Ghizlane Hanas Artiste autodidacte née à Epinal en 1985 et installée depuis peu à Brest, Ghizlane tente des aventures artistiques depuis 2020. Elle travaille de manière empirique et intuitive puisque que l’exploration est le moteur de son travail. Ainsi, ses œuvres portent souvent les traces du chemin parcouru, des errances, des accidents heureux. Au fur et à mesure, son répertoire s’enrichit et les possibilités se déploient.

Ses nombreuses et riches expériences lui permettent d’hybrider techniques et supports. Son univers onirique s’inspire de la nature pour faire apparaitre sur ses toiles des créatures mystérieuses.

Elles flottent dans un espace indéfini. Laissez-vous tenter par ce voyage qui musclera votre imaginaire !

Vernissage le 05 septembre à 18h30 .

Auberge de Jeunesse Brest 5 rue de Kerbriant Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 41 90 41

