Exposition Variations subtiles Geste empreint(é) de la nature Galerie Solarium Marseille 1er Arrondissement

Exposition Variations subtiles Geste empreint(é) de la nature

Jeudi 23 octobre 2025 de 18h30 à 22h.

Du vendredi 24 au samedi 25 octobre 2025 de 14h à 19h. Galerie Solarium 40 boulevard de la Liberté Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Comment chaque artiste s’approprie ce qui le relie au monde naturel par le geste? L’exposition invite à un déplacement du regard, à choyer le subtil, à percevoir les détails sensibles.



Ici, l’art se fait résonance et prolongement du vivant. Empreint(é) de la nature, Variations subtiles propose une pause sensible dans le flux du quotidien, une respiration.



Variations subtiles réunit les univers d’Ambre Cardinal, Garance Arcadias, Juliette Rougier, Élise Gabassi et Herbier de Marcel. Inspirée par les gestes empruntés à la nature, cette exposition met en dialogue matière et texture. Chaque œuvre explore la sensibilité du vivant à travers des formes simples et des matières transformées.



Nous vous invitons au vernissage le jeudi 23 octobre de 18h30 à 22h à Solarium 40 boulevard de la Libération

L’exposition sera ouverte vendredi 24 et samedi 25 octobre de 14h à 19h.



Nous serons ravis de vous accueillir pour partager ce moment et vous présenter des œuvres originales ainsi que des petits formats à rapporter chez vous. .

Galerie Solarium 40 boulevard de la Liberté Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur asso@solariummarseille.fr

English :

For the duration of an exhibition, artists come together around a common language: that of nature.

How does each artist appropriate what connects him or her to the natural world through gesture? The exhibition invites us to shift our gaze.

German :

Für die Dauer einer Ausstellung treffen sich Künstler, die eine gemeinsame Sprache sprechen: die Sprache der Natur.

Wie eignet sich jeder Künstler das an, was ihn durch seine Gesten mit der natürlichen Welt verbindet? Die Ausstellung lädt zu einer Verschiebung des Blickwinkels ein.

Italiano :

Per la durata di una mostra, gli artisti si riuniscono intorno a un linguaggio comune: quello della natura.

In che modo ogni artista si appropria di ciò che lo lega al mondo naturale attraverso il gesto? La mostra ci invita a spostare lo sguardo.

Espanol :

Durante una exposición, los artistas se reúnen en torno a un lenguaje común: el de la naturaleza.

¿Cómo se apropia cada artista de lo que le une al mundo natural a través del gesto? La exposición nos invita a desplazar la mirada.

