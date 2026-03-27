EXPOSITION VARIATIONS SUR UN MÊME SPHÈRE Place Henri Dulion Martres-Tolosane

EXPOSITION VARIATIONS SUR UN MÊME SPHÈRE

Place Henri Dulion LE GRAND PRESBYTERE Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 13:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Pour l’ouverture de sa saison 2026, Le Grand Presbytère présente Variations sur une même sphère, une exposition collective réunissant plusieurs artistes contemporains autour d’une réflexion sur la matière, le mouvement et le lien.

Aux côtés de Xavier Roussel, les artistes Stéphanie Saint Martin, Marc Mesana et Sophie Saint-Martin développent des univers singuliers, mêlant figures hybrides, recyclage de matériaux et sculpture sur bois local. L’exposition propose une immersion dans une scène artistique contemporaine engagée, où la transformation de la matière et les relations entre les œuvres occupent une place centrale. .

Place Henri Dulion LE GRAND PRESBYTERE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 64 93 grand.presbytere@mairie-martres-tolosane.fr

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English :

To mark the opening of its 2026 season, Le Grand Presbytère presents Variations on the same sphere, a group show featuring several contemporary artists reflecting on matter, movement and connection.

L’événement EXPOSITION VARIATIONS SUR UN MÊME SPHÈRE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE