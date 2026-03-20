Exposition variétale de camellias Espace Multiculturel Salle La Lanterne Grâces
Exposition variétale de camellias Espace Multiculturel Salle La Lanterne Grâces samedi 28 mars 2026.
Exposition variétale de camellias
Espace Multiculturel Salle La Lanterne 1 Rue de Kéravel Grâces Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Exposition de 300 variétés de camellias, atelier de bouturage & art floral, vente de plant et de thés. Samedi 28 mars de 14h15 à 18h. Dimanche 30 mars de 10h à 18h. Au programme art floral, ateliers bouturage et marcottage, identification de camellias, vente de plants, loterie. A 15h, avec visites guidées du Chemin des Camellias. .
Espace Multiculturel Salle La Lanterne 1 Rue de Kéravel Grâces 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Exposition variétale de camellias Grâces a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol