Exposition variétale de camellias Espace Multiculturel Salle La Lanterne Grâces

Exposition variétale de camellias

Espace Multiculturel Salle La Lanterne 1 Rue de Kéravel Grâces Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Exposition de 300 variétés de camellias, atelier de bouturage & art floral, vente de plant et de thés. Samedi 28 mars de 14h15 à 18h. Dimanche 30 mars de 10h à 18h. Au programme art floral, ateliers bouturage et marcottage, identification de camellias, vente de plants, loterie. A 15h, avec visites guidées du Chemin des Camellias. .

Espace Multiculturel Salle La Lanterne 1 Rue de Kéravel Grâces 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Exposition variétale de camellias Grâces a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol