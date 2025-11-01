Exposition Vaste Monde #3 de Juan Aizpitarte, Anne-Laure Garicoïx et Olivier Masmonteil Villa Beatrix Enea Anglet
Exposition Vaste Monde #3 de Juan Aizpitarte, Anne-Laure Garicoïx et Olivier Masmonteil
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-13
fin : 2026-04-18
Explorez l’univers créatif de Juan Aizpitarte, Anne-Laure Garicoïx et Olivier Masmonteil, trois artistes aux sensibilités singulières réunis autour d’une même passion pour l’art contemporain. .
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
