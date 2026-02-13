Exposition : Végé Nathalie Esteves Lezerat, médiathèque de Bessières, Bessières

Exposition : Végé Nathalie Esteves Lezerat 9 – 29 avril médiathèque de Bessières Haute-Garonne

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T09:00:00+02:00 – 2026-04-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00

Il s’adresse aux publics pour des raisons géographiques, sociales ou culturelles éloignés des pratiques et offres culturelles.

Le dispositif est soutenu par la politique de la ville de Bessières et les structures éducatives et culturelle. Nous développons en région Occitanie des partenariats de projets avec les professionnels, collectivités territoriales, écoles, collèges et lycées, structures culturelles, associations, diffuseurs. Des ateliers de pratiques artistiques, des rencontres, des expositions sont proposées tout au long de l’année. Nous lançons un appel aux dons et mécènes pour équiper et développer le laboratoire.

Après l’exposition « Estampes et Paysages » par procédés alternatifs en 2024, Nathalie présente pour la prochaine exposition qui aura lieu en avril 2026 à la Médiathèque Georges Sand de Bessières., le travail de trois années à travers l’exposition «Végé» mettant un point d’honneur à l’appropriation du jardin, la relation au territoire sous forme d’interprétations singulières.

DU 8 AU 29 AVRIL 2026

VERNISSAGE LE VENDREDI 10 AVRIL 2026 à 18H

SALLE DES EXPOS

Médiathèque George Sand

médiathèque de Bessières 26 place du Souvenir – 31660 BESSIERES Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie

Lancé en 2024 « L’Atelier » est un dispositif d’éducation à l’image par la photographie à vocation artistique et culturelle, porté par l’artiste autrice Nathalie Lezerat. exposition culture

Végé Nathalie Esteves Lezerat