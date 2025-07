Exposition Véhicules anciens Bretenoux

Exposition Véhicules anciens Bretenoux dimanche 20 juillet 2025.

Exposition Véhicules anciens

Place des Consuls Bretenoux Lot

Début : 2025-07-20 09:00:00

fin : 2025-07-20 13:00:00

2025-07-20

L’association Guidons et Calandres organise une exposition de véhicules anciens et rares sur la place des Consuls

.

Place des Consuls Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 6 30 78 51 27 serge.trivier@wanadoo.fr

English :

The Guidons et Calandres association organizes an exhibition of vintage and rare vehicles on the Place des Consuls

German :

Der Verein Guidons et Calandres organisiert eine Ausstellung von alten und seltenen Fahrzeugen auf dem Place des Consuls

Italiano :

L’associazione Guidons et Calandres organizza un’esposizione di veicoli antichi e rari in Place des Consuls

Espanol :

La asociación Guidons et Calandres organiza una exposición de vehículos antiguos y raros en la plaza de los Cónsules

L’événement Exposition Véhicules anciens Bretenoux a été mis à jour le 2025-05-30 par OT Vallée de la Dordogne