Exposition véhicules anciens Place du village Saint-Seine
Exposition véhicules anciens Place du village Saint-Seine samedi 20 septembre 2025.
Exposition véhicules anciens
Place du village Le Bourg Saint-Seine Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Exposition véhicules anciens, de 9h à 18h sur la place du village.
Tracteurs, voitures anciennes, mobylettes, fabrication de corde à l’ancienne. Repas andouillette au vin blanc. Infos au 03 85 89 08 50.
Organisée par ARMA 71 .
Place du village Le Bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 08 50
English : Exposition véhicules anciens
German : Exposition véhicules anciens
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition véhicules anciens Saint-Seine a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Rives du Morvan