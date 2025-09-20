Exposition véhicules anciens Place du village Saint-Seine

Exposition véhicules anciens

Place du village Le Bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Exposition véhicules anciens, de 9h à 18h sur la place du village.

Tracteurs, voitures anciennes, mobylettes, fabrication de corde à l’ancienne. Repas andouillette au vin blanc. Infos au 03 85 89 08 50.

Organisée par ARMA 71 .

Place du village Le Bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 08 50

