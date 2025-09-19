EXPOSITION VÉHICULES D’ÉPOQUE Viols-le-Fort

EXPOSITION VÉHICULES D’ÉPOQUE Viols-le-Fort vendredi 19 septembre 2025.

EXPOSITION VÉHICULES D’ÉPOQUE

Viols-le-Fort Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

L’association Le Wagon Bleu, basée à Viols-le-Fort, réunit des collectionneurs passionnés de véhicules d’époque.

À l’occasion de la 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, plusieurs automobiles remarquables seront exposées sur la place du Jeu de Ballon.

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 01 86

English :

The Le Wagon Bleu association, based in Viols-le-Fort, brings together passionate collectors of vintage vehicles.

On the occasion of the 42nd European Heritage Days, several remarkable automobiles will be on display in the Place du Jeu de Ballon.

German :

Der Verein Le Wagon Bleu mit Sitz in Viols-le-Fort vereint leidenschaftliche Sammler von Oldtimern.

Anlässlich der 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes werden auf dem Place du Jeu de Ballon mehrere bemerkenswerte Automobile ausgestellt.

Italiano :

L’associazione Le Wagon Bleu, con sede a Viols-le-Fort, riunisce i collezionisti appassionati di veicoli d’epoca.

In occasione delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio, nella Place du Jeu de Ballon saranno esposte numerose automobili di grande valore.

Espanol :

La asociación Le Wagon Bleu, con sede en Viols-le-Fort, reúne a coleccionistas apasionados por los vehículos de época.

Con motivo de la 42ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se expondrán varios automóviles notables en la Place du Jeu de Ballon.

