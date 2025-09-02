Exposition Vendôme impressionniste à Vendôme Vendôme
Médiathèque Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-02
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-02
Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque.
Exposition Vendôme impressionniste à Vendôme. L’exposition présente les œuvres de Jean-François Deschamps. À travers ses tableaux, la médiathèque du parc Ronsard vous invite à redécouvrir Vendôme et ses environs sous le regard des peintres impressionnistes. .
Médiathèque Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 43 66 bibliotheque@catv41.fr
