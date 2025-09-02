Exposition Vendôme impressionniste à Vendôme Vendôme

Médiathèque Vendôme Loir-et-Cher

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque.

Exposition Vendôme impressionniste à Vendôme. L’exposition présente les œuvres de Jean-François Deschamps. À travers ses tableaux, la médiathèque du parc Ronsard vous invite à redécouvrir Vendôme et ses environs sous le regard des peintres impressionnistes. .

Médiathèque Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 43 66 bibliotheque@catv41.fr

