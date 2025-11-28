Exposition Venise et au-delà, à travers l’objectif et le pinceau Galerie Soleil Luzy

Exposition Venise et au-delà, à travers l’objectif et le pinceau

La Galerie Soleil est ravie d’annoncer l’ouverture de sa nouvelle exposition intitulée Venise et au-delà À travers l’objectif et le pinceau , qui se tiendra du 28 novembre au 21 décembre 2025. Cette exposition réunit les œuvres de deux artistes visionnaires, un photographe, Gérard Perraudin, et un peintre, Eric Reynier, qui explorent la magie de Venise à travers leurs regards distincts.

L’exposition met en lumière la complémentarité entre la photographie et la peinture, invitant les visiteurs à découvrir les multiples facettes de la ville, de ses canaux enchanteurs à ses ruelles pittoresques. Les œuvres présentées révèlent des perspectives inédites, soulignant la beauté intemporelle de Venise tout en capturant son atmosphère unique.

Venez découvrir cette célébration artistique de la Sérénissime, où chaque œuvre raconte une histoire et vous transporte au cœur de l’essence vénitienne. .

Galerie Soleil 3-5 rue Diderot Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 72 33 33 galerieartsoleil@gmail.com

