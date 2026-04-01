Exposition Venissimo Médiathèque de Toul Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Toul

Exposition Venissimo Médiathèque de Toul

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-04-20 13:30:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-04-20

À l’occasion du week-end Venissimo qui aura lieu le 02 et 03 mai 2026 pour sa troisième édition à Toul, la Médiathèque Les Remp’Arts propose une exposition dédiée à l’univers du carnaval vénitien.

Installée dans l’espace BD et le reste du rez-de-chaussée, cette exposition offre une rétrospective photographique de l’édition 2025, mettant en lumière la richesse des mises en scène et des costumes. Les visiteurs pourront également découvrir une sélection de costumes de carnavaliers, témoignant du savoir-faire, de la créativité et du sens du détail propres à cet univers inspiré de Venise.

Proposée en partenariat avec l’association Rencontres Intemporelles, cette exposition invite à prolonger l’expérience du week-end Venissimo en plongeant dans l’esthétique raffinée et l’ambiance poétique du carnaval.

Accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.Tout public

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Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

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English :

To mark the third Venissimo weekend in Toul on May 02 and 03 2026, the Remp’Arts multimedia library is staging an exhibition dedicated to the world of the Venetian carnival.

Set up in the comics area and the rest of the first floor, this exhibition offers a photographic retrospective of the 2025 edition, highlighting the richness of the staging and costumes. Visitors will also be able to discover a selection of carnival costumes, testifying to the expertise, creativity and attention to detail of this Venetian-inspired universe.

Offered in partnership with the Rencontres Intemporelles association, this exhibition invites visitors to extend the Venissimo weekend experience by immersing themselves in the refined aesthetics and poetic atmosphere of carnival.

Free access during library opening hours.

L’événement Exposition Venissimo Médiathèque de Toul Toul a été mis à jour le 2026-04-07 par MT TERRES TOULOISES