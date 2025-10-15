Exposition Vente | Aquarelles de Gat Kundera La Citronnade Besançon
Exposition Vente | Aquarelles de Gat Kundera
La Citronnade 19 ru Ronchaux Besançon Doubs
Début : 2025-10-15
fin : 2025-11-15
Plongez dans l’univers poétique de Gat Kundera et ses aquarelles inspirées de Besançon. Profitez de l’exposition-vente à La Citronnade et inscrivez-vous à ses ateliers aquarelles (dates bientôt disponibles). .
La Citronnade 19 ru Ronchaux Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
