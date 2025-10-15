Exposition Vente | Aquarelles de Gat Kundera La Citronnade Besançon

Exposition Vente | Aquarelles de Gat Kundera La Citronnade Besançon mercredi 15 octobre 2025.

Exposition Vente | Aquarelles de Gat Kundera

La Citronnade 19 ru Ronchaux Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-10-15

Plongez dans l’univers poétique de Gat Kundera et ses aquarelles inspirées de Besançon. Profitez de l’exposition-vente à La Citronnade et inscrivez-vous à ses ateliers aquarelles (dates bientôt disponibles). .

La Citronnade 19 ru Ronchaux Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 43 01 15

English : Exposition Vente | Aquarelles de Gat Kundera

German : Exposition Vente | Aquarelles de Gat Kundera

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Vente | Aquarelles de Gat Kundera Besançon a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON