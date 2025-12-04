Exposition Vente La Grande vitrine Arles
Exposition Vente
Du jeudi 4 au dimanche 7 décembre 2025 le jeudi de 17h à 20h. Le vendredi et les week-ends de 11h à 20h.
Inauguration le jeudi 04 décembre à 17h. La Grande vitrine 124 quai de Trinquetaille Arles Bouches-du-Rhône
Juste avant les fêtes, venez découvrir l’exposition vente de La Grande vitrine !
À l’approche des fêtes, venez découvrir notre sélection de petits formats d’art contemporain à offrir, à collectionner ou à s’offrir. Peintures, photographies, dessins, objets… des pièces originales en format intimiste, faciles à adopter, pour tous les goûts et tous les budgets.
Chaque œuvre est unique, idéale pour un cadeau qui a du sens. C’est l’occasion parfaite de débuter une collection, de compléter la vôtre ou de faire plaisir à vos proches.
Ces petits formats trouveront naturellement leur place dans votre intérieur et l’illumineront bien au-delà des fêtes. .
La Grande vitrine 124 quai de Trinquetaille Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 74 46 50 contact@lagrandevitrine.art
English :
Just before the holidays, come and discover La Grande vitrine’s exhibition and sale!
