Exposition vente Art et artisanat La Jonchère-Saint-Maurice

Exposition vente Art et artisanat

14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-24

fin : 2025-08-17

2025-07-24

Poussez les portes de la belle salle des fêtes du bourg pour découvrir de riches et nouvelles créations. Les bénévoles de l’Association pour le Dynamisme et l’Animation de La Jonchère vous y accueillent avec grand plaisir. Il y aura même une nocturne le samedi 26 juillet. Plus de 25 créateurs et artisans vous proposent une large gamme de produits et tout leur savoir-faire savons, bijoux, émaux, grès, sacs, livres, papeterie, nichoirs, biscuiterie, décorations diverses, maroquinerie, créations textiles, ferronnerie d’art et bien d’autres… .

14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 81 03 adaj87@orange.fr

