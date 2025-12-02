Exposition vente Art Visionnaire Beynat

Exposition vente Art Visionnaire

150 rue du cabas Beynat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-07

L’artiste Plumazul propose une expo-vente autour de ses créations mêlant art voyageur et sagesse ancestrale L’exposition présente des peintures originales, des cartes imprimées et des tissages traditionnels appelés Ojos de Dios L’univers coloré de l’artiste évoque la nature, la transformation et les symboles spirituels .

150 rue du cabas Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 83 47 94

