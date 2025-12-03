Exposition vente artisanale de Noël Rue des Fossés Rochechouart

Exposition vente artisanale de Noël

Rue des Fossés Capitole Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-03

L’association Tout en Art à Rochechouart vous invite à plonger dans la magie de Noël !

Découvrez une exposition chaleureuse où 17 artisans et producteurs locaux vous présentent leurs créations uniques objets d’art, gourmandises et idées cadeaux, tous faits main avec passion. Laissez-vous séduire par le savoir-faire et la créativité de ces talents de notre région. Une belle occasion de se faire plaisir et de trouver le cadeau parfait pour ceux que vous aimez, dans une ambiance conviviale et festive ! .

Rue des Fossés Capitole Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 62 22

