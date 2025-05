Exposition-Vente Artisanat Africain par l’APVM Limoges – Galerie Municipale Limoges, 11 juin 2025 10:00, Limoges.

Haute-Vienne

Exposition-Vente Artisanat Africain par l’APVM Limoges Galerie Municipale 32 Rue François Mitterrand Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-06-11 10:00:00

fin : 2025-06-14 19:00:00

2025-06-11

L’association APVM organise une exposition à la Galerie Municipale de Limoges, visant à soutenir les enfants défavorisés du Burkina Faso et du Liban. En 2024, ces pays sont gravement affectés par le terrorisme et des crises politiques. L’APVM invite le public à découvrir et acquérir des œuvres d’artistes burkinabés pour continuer à financer ses actions éducatives et alimentaires en faveur des enfants.

Renseignement par téléphone (en lien). .

Galerie Municipale 32 Rue François Mitterrand

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 58 99 80 contact.apvm87@gmail.com

