Exposition Vente Artisanats Monastère Notre-Dame du Val d’Adoration Épinac

Exposition Vente Artisanats

Monastère Notre-Dame du Val d’Adoration Le Val Saint Benoît Épinac Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20

Les sœurs de Bethléem vous invitent à venir au monastère du Val Saint Benoît pour une exposition-vente de leurs artisanats pour Noël. .

Monastère Notre-Dame du Val d’Adoration Le Val Saint Benoît Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 04 32

