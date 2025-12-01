Exposition Vente Artisanats Monastère Notre-Dame du Val d’Adoration Épinac
Exposition Vente Artisanats Monastère Notre-Dame du Val d’Adoration Épinac samedi 13 décembre 2025.
Exposition Vente Artisanats
Monastère Notre-Dame du Val d’Adoration Le Val Saint Benoît Épinac Saône-et-Loire
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13 2025-12-20
Les sœurs de Bethléem vous invitent à venir au monastère du Val Saint Benoît pour une exposition-vente de leurs artisanats pour Noël. .
