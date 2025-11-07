Exposition-vente Artisans du Monde rue Joseph Reynaud Die
Exposition-vente Artisans du Monde rue Joseph Reynaud Die vendredi 7 novembre 2025.
Exposition-vente Artisans du Monde
rue Joseph Reynaud Salle Séverine Beaumier Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-07
Traditionnelle exposition-vente d’Artisans du Monde Valence.
rue Joseph Reynaud Salle Séverine Beaumier Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes valence@artisansdumonde.org
English :
Traditional Artisans du Monde Valence exhibition and sale.
German :
Traditionelle Verkaufsausstellung von Artisans du Monde Valence.
Italiano :
La tradizionale mostra e vendita Artisans du Monde a Valence.
Espanol :
La tradicional exposición y venta de Artesanos del Mundo en Valence.
