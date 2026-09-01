Exposition-vente artistes plasticiens Galerie IMAG’IN ART Saintes

Informations pratiques

Saintes

Exposition-vente artistes plasticiens

Galerie IMAG’IN ART 25 rue Saint-Michel Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 10:00:00

fin : 2026-09-26 19:30:00

Date(s) :

2026-09-21

Exposition -vente d’oeuvres d’artistes plasticiens.

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Galerie IMAG’IN ART 25 rue Saint-Michel Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +60 421318 nouvel.oeil17@gmail.com

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English :

Exhibition and sale of works by visual artists.

L’événement Exposition-vente artistes plasticiens Saintes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge