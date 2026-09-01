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AGENDA · Saintes

Exposition-vente artistes plasticiens Galerie IMAG’IN ART Saintes

lundi 21 septembre 2026 · Galerie IMAG'IN ART · Saintes

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Galerie IMAG'IN ART
Adresse
25 rue Saint-Michel
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Exposition-vente artistes plasticiens

Galerie IMAG’IN ART 25 rue Saint-Michel Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 10:00:00
fin : 2026-09-26 19:30:00

Date(s) :
2026-09-21

Exposition -vente d’oeuvres d’artistes plasticiens.
  .

Galerie IMAG’IN ART 25 rue Saint-Michel Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +60 421318  nouvel.oeil17@gmail.com

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English :

Exhibition and sale of works by visual artists.

L’événement Exposition-vente artistes plasticiens Saintes a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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