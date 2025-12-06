Exposition Vente Arts créatifs Salle polyvalente Semussac
Exposition Vente Arts créatifs Salle polyvalente Semussac samedi 6 décembre 2025.
Exposition Vente Arts créatifs
Salle polyvalente 17 allée des charmes Semussac Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Le foyer rural de Semussac vous invite à venir découvrir une exposition d’arts créatifs-
Buvette et petite restauration sur place
Salle polyvalente 17 allée des charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine foyerruralsemussac@orange.fr
English :
The Foyer Rural de Semussac invites you to come and discover an exhibition of creative arts
Refreshments and snacks on site
German :
Der Foyer rural von Semussac lädt Sie ein, eine Ausstellung kreativer Künste zu besuchen-
Getränke und kleine Snacks vor Ort
Italiano :
Il Foyer Rural de Semussac vi invita a scoprire una mostra di arti creative
Rinfreschi e spuntini in loco
Espanol :
El Foyer Rural de Semussac le invita a descubrir una exposición de artes creativas
Refrescos y tentempiés in situ
