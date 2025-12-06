Exposition Vente Arts créatifs Salle polyvalente Semussac

Exposition Vente Arts créatifs

Salle polyvalente 17 allée des charmes Semussac Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Le foyer rural de Semussac vous invite à venir découvrir une exposition d’arts créatifs-

Buvette et petite restauration sur place

Salle polyvalente 17 allée des charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine foyerruralsemussac@orange.fr

English :

The Foyer Rural de Semussac invites you to come and discover an exhibition of creative arts

Refreshments and snacks on site

German :

Der Foyer rural von Semussac lädt Sie ein, eine Ausstellung kreativer Künste zu besuchen-

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Il Foyer Rural de Semussac vi invita a scoprire una mostra di arti creative

Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

El Foyer Rural de Semussac le invita a descubrir una exposición de artes creativas

Refrescos y tentempiés in situ

