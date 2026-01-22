Exposition-vente Arts et artisanat de l’UATL

6 place Maurice Sailland Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-06 18:00:00

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

EXPOSITION-VENTE ARTS et ARTISANAT 9ème biennale pour les 50 ans de l’UNIVERSITE ANGEVINE DU TEMPS LIBRE (UATL)

900 oeuvres et objets d’art seront exposés, 50 ans d’histoire de l’UATL en 50 photos. Vente au profit de France Alzheimer 49. Entrée libre .

6 place Maurice Sailland Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 96 41 uatl@uatl-eca.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition-vente Arts et artisanat de l’UATL Angers a été mis à jour le 2026-01-22 par Destination Angers