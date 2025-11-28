Exposition-vente au Carmel Monastère du Carmel du Havre Le Havre

Exposition-vente au Carmel Monastère du Carmel du Havre Le Havre vendredi 28 novembre 2025.

Exposition-vente au Carmel

Monastère du Carmel du Havre 151 Rue Félix Faure Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Comme chaque année depuis plus de 40 ans, les sœurs Carmélites vous invitent à venir découvrir leur artisanat ainsi que le savoir-faire de nombreux autres monastères.

La communauté du Carmel du Havre organise une exposition-vente de son travail artisanal sur un long week-end. Cet événement annuel revêt une grande importance pour cette dernière tant au niveau économique que de l’accueil de tous ceux qui désirent découvrir leur artisanat.

Vous pourrez retrouver différents produits artisanaux réalisés par les sœurs Carmélites du Havre comme des crèches en céramique, des confitures et gelées, des doudous, des bougies, des gants et serviettes, des confections pour enfants ainsi que des accessoires de table…

Entrée libre et gratuite. .

Monastère du Carmel du Havre 151 Rue Félix Faure Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 50 75 contact@carmelduhavre.fr

English : Exposition-vente au Carmel

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition-vente au Carmel Le Havre a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie