Exposition-vente Broderie cartonnage avenue du Bois Vert Fouras
Exposition-vente Broderie cartonnage avenue du Bois Vert Fouras samedi 22 novembre 2025.
Exposition-vente Broderie cartonnage
avenue du Bois Vert Pavillon du Parc Fouras Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22
Les Petites Mains Fourasines exposent leurs travaux de broderie et cartonnage.
avenue du Bois Vert Pavillon du Parc Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 19 45 38 mains.fourasines@orange.fr
English : Exhibition and sale: Embroidery and cardboard crafts
Les Petites Mains Fourasines exhibit their embroidery and cardboard crafts.
German : Ausstellung und Verkauf: Stickerei und Kartonage
Der Verein „Les Petites Mains Fourasines” stellt seine Stickereien und Kartonagen aus.
Italiano :
Les Petites Mains Fourasines esporranno i loro lavori di ricamo e cartone.
Espanol :
Les Petites Mains Fourasines expondrán sus trabajos de bordado y cartonaje.
