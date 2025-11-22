Exposition-vente Broderie cartonnage avenue du Bois Vert Fouras

Exposition-vente Broderie cartonnage

avenue du Bois Vert Pavillon du Parc Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Les Petites Mains Fourasines exposent leurs travaux de broderie et cartonnage.

avenue du Bois Vert Pavillon du Parc Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 19 45 38 mains.fourasines@orange.fr

English : Exhibition and sale: Embroidery and cardboard crafts

Les Petites Mains Fourasines exhibit their embroidery and cardboard crafts.

German : Ausstellung und Verkauf: Stickerei und Kartonage

Der Verein „Les Petites Mains Fourasines” stellt seine Stickereien und Kartonagen aus.

Italiano :

Les Petites Mains Fourasines esporranno i loro lavori di ricamo e cartone.

Espanol :

Les Petites Mains Fourasines expondrán sus trabajos de bordado y cartonaje.

L’événement Exposition-vente Broderie cartonnage Fouras a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan