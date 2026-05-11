Exposition-vente Maison Labeye Cardesse
Exposition-vente Maison Labeye Cardesse dimanche 7 juin 2026.
Cardesse
Exposition-vente
Maison Labeye 135 route de Lahourcade Cardesse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Avec trois artistes Yoann Lavau (linogravure, cyanotype, sérigraphie), Cécile André (affiches et carterie typographiques) et Claire Lageyre (illustrations botaniques et dessins à l’encre et aquarelle).
Ateliers linogravure et cyanotype sur inscription. .
Maison Labeye 135 route de Lahourcade Cardesse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 35 59 38
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English : Exposition-vente
L’événement Exposition-vente Cardesse a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn