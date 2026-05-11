Exposition-vente Maison Labeye Cardesse

Cardesse

Exposition-vente

Maison Labeye 135 route de Lahourcade Cardesse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Avec trois artistes Yoann Lavau (linogravure, cyanotype, sérigraphie), Cécile André (affiches et carterie typographiques) et Claire Lageyre (illustrations botaniques et dessins à l’encre et aquarelle).

Ateliers linogravure et cyanotype sur inscription. .

Maison Labeye 135 route de Lahourcade Cardesse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 35 59 38

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English : Exposition-vente

L’événement Exposition-vente Cardesse a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn