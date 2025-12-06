Exposition Vente Crèche de Noël d’un Continent à l’Autre Lalinéa Angiens
Lalinéa 202 rue de la Forge Angiens Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20
Venez découvrir des crèches artisanales du monde entier à Angiens dans la salle Lalinéa, 202 rue de la Forge. Entrée libre
Tél 06 77 19 20 29 pour tout renseignements. .
English : Exposition Vente Crèche de Noël d’un Continent à l’Autre
