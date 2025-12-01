Exposition Vente Crèche de Noël d’un Continent à l’Autre Lalinéa Angiens

Exposition Vente Crèche de Noël d’un Continent à l’Autre

Lalinéa 202 rue de la Forge Angiens Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-20

Venez découvrir des crèches artisanales du monde entier à Angiens dans la salle Lalinéa, 202 rue de la Forge. Entrée libre

Tél 06 77 19 20 29 pour tout renseignements. .

Lalinéa 202 rue de la Forge Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 19 20 29

