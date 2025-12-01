Exposition-vente d’artisanat d’art Touareg Kerguerwen Trédrez-Locquémeau
Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-20 17:00:00
Venez découvrir les merveilles de l’art Touareg présentées par Tana Rhissa, bijoutier d’Agadez.
Offrir de si belles choses c’est aussi venir en aide aux artisans privés de tourisme depuis 2007 et aux populations du Niger (éducation, accès à l’eau, situations d’urgence).
L’exposition-vente est organisée par l’association penvénanaise De la lumière pour le Niger . .
Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
