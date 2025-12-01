Exposition-vente d’artisanat d’art Touareg Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Exposition-vente d’artisanat d’art Touareg

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Venez découvrir les merveilles de l’art Touareg présentées par Tana Rhissa, bijoutier d’Agadez.

Offrir de si belles choses c’est aussi venir en aide aux artisans privés de tourisme depuis 2007 et aux populations du Niger (éducation, accès à l’eau, situations d’urgence).

L’exposition-vente est organisée par l’association penvénanaise De la lumière pour le Niger . .

