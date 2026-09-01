Exposition-vente de laine et soie Kaysersberg Vignoble

Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Exposition-vente de laine et soie

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-29 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-09-29 2026-09-30 2026-10-05

Venez découvrir un large et magnifique choix de lainages, accessoires, soies, mohair, tissages, chapeaux et vêtements réalisés par des artisans.

Venez rencontrer les artistes et artisans au marché de la laine et de la soie !

Vous pourrez y découvrir leur savoir-faire unique : travail avec les matières premières naturelles, telles que la laine, le mohair, la soie, l’alpaga. De nombreuses créations sont exposées, avec un large choix de vêtements, fils, luminaires en feutre, chapeaux tissages, feutres de laine, soies et tricots de qualité et accessoires issus de circuits courts et fabriqués par les exposants.

Les exposants 2026:

Caroline Morel, Une fenêtre éclairée : Feutre -Luminaires et objets en feutre

Florence Russo, Atelier va et vient : Tissage et couture

Gaid Moulin, Atelier de la Pinéa : Tissage, accessoires vestimentaires homme et femme et accessoires pour la maison

Josephine Dollinger, Tricot machine : pulls,cols, bonnets

La ferme sous les HIEZ, production de mohair : pelotes, pulls, plaids, écharpes, chaussettes…

Nathalie Gross, Atelier NG : Tissage et tricot- Étoles, ponchos, pochettes et articles en maille

Philippe et Pascale Henri, soies peintes-peinture sur soie et laine : Echarpes, étoles, carrés

Sylvie Besnier : échevaux teinture végétal, tricot main, tricot machine

Sarah Cornille, Le fil et la manière : artisan-créateur de maille, étoles, ponchos, capes, vestes…

Viviane Marsegan- Accessoires de mode et objets en feutre

Les animaux de petite taille sont acceptés s’ils sont portés dans les bras ou dans un panier. 0 .

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 laineetsoie@outlook.com

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English :

Come and discover a wide and magnificent choice of woollens, accessories, silks, mohair, weavings, hats and clothes made by artisans.

L’événement Exposition-vente de laine et soie Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg