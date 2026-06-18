Exposition vente de l’atelier de Barthélemy Place Yves le Trocquer Pontrieux

Pontrieux

Exposition vente de l’atelier de Barthélemy

Place Yves le Trocquer Maison Tour Eiffel Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Barthélemy aura plaisir à présenter les objets en mosaïque qu’il fabrique dans son atelier à Plourivo, et à proposer des démonstrations. Sa collection de mosaïques contemporaines comporte des jeux de société, des objets de décoration et bien d’autres choses encore, à venir découvrir ! .

Place Yves le Trocquer Maison Tour Eiffel Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 89 67 08

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English :

L’événement Exposition vente de l’atelier de Barthélemy Pontrieux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol