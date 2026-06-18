Exposition vente de l’atelier de Barthélemy Place Yves le Trocquer Pontrieux
Exposition vente de l’atelier de Barthélemy Place Yves le Trocquer Pontrieux vendredi 14 août 2026.
Pontrieux
Exposition vente de l’atelier de Barthélemy
Place Yves le Trocquer Maison Tour Eiffel Pontrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-22 17:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Barthélemy aura plaisir à présenter les objets en mosaïque qu’il fabrique dans son atelier à Plourivo, et à proposer des démonstrations. Sa collection de mosaïques contemporaines comporte des jeux de société, des objets de décoration et bien d’autres choses encore, à venir découvrir ! .
Place Yves le Trocquer Maison Tour Eiffel Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 89 67 08
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English :
L’événement Exposition vente de l’atelier de Barthélemy Pontrieux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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