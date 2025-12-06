Exposition Vente de Noël Bayeux Animations Loisirs Bayeux

Exposition Vente de Noël Bayeux Animations Loisirs

1 Rue du Marché Bayeux Calvados

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

L’association Bayeux Animations Loisirs propose une expo-vente de Noël présentant les créations réalisées dans ses ateliers Arts créatifs, culture et loisirs, activités physiques… Le public pourra découvrir les différentes activités du BAL. Ambiance conviviale.

Arts créatifs pâte polymère, cartonnage, travaux d’aiguille, peinture sur porcelaine

Culture et loisirs informatique, cuisine, danse, généalogie, conférences

Activités physiques gymnastique, marche, pétanque

Le public pourra découvrir les différentes activités du BAL et rencontrer les adhérents dans une ambiance conviviale. .

1 Rue du Marché Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 22 33 50 86 bx.animloisirs@laposte.net

English :

The Bayeux Animations Loisirs association is holding a Christmas exhibition and sale of creations made in its workshops: creative arts, culture and leisure, physical activities… The public can discover the different activities of the BAL. Friendly atmosphere.

