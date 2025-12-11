Exposition vente de Noël Créations Buguoises

Halle de la mairie Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-17

L’ Association Créations Buguoises organise une exposition vente de peinture sur soie, porcelaine, mosaïque, loisirs créatifs sous la halle du Bugue.

Venez nombreux découvrir le talent de nos artistes locaux !

L’ Association Créations Buguoises organise une exposition vente de peinture sur soie, porcelaine, mosaïque, loisirs créatifs sous la halle du Bugue.

Venez nombreux découvrir le talent de nos artistes locaux ! .

Halle de la mairie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 57 47 14

English : Exposition vente de Noël Créations Buguoises

The Association Créations Buguoises is organizing an exhibition and sale of silk painting, porcelain, mosaics and creative hobbies at the Le Bugue market hall.

Come and discover the talent of our local artists!

L’événement Exposition vente de Noël Créations Buguoises Le Bugue a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère