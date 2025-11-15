Exposition Vente de Noël du club de poterie Chauffailles
Exposition Vente de Noël du club de poterie
Place de 19 Mars 1962 Chauffailles Saône-et-Loire
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
Le Club de Poterie Autour de la Terre vous accueille le 15 novembre
de 9h à 18h pour son exposition vente de Noël.
Venez découvrir les réalisations des potières de Chauffailles et profitez-en pour faire vos achats de Noël!
Possibilité de participer à une tombola.
Entrée libre – .
Place de 19 Mars 1962 Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 15 68 74 corneloupannie@hotmail.fr
