Exposition Vente de Noël Ancienne Poste Marsac
Exposition Vente de Noël Ancienne Poste Marsac jeudi 30 octobre 2025.
Exposition Vente de Noël
Ancienne Poste 50 avenue du Limousin Marsac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
Date(s) :
2025-10-30
L’Association Marsac Loisirs et Créations organise une exposition vente de leurs réalisations de Noël. .
Ancienne Poste 50 avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 58 67 81
English : Exposition Vente de Noël
German : Exposition Vente de Noël
Italiano :
Espanol : Exposition Vente de Noël
L’événement Exposition Vente de Noël Marsac a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse