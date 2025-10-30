Exposition Vente de Noël Ancienne Poste Marsac

Exposition Vente de Noël Ancienne Poste Marsac jeudi 30 octobre 2025.

Exposition Vente de Noël

Ancienne Poste 50 avenue du Limousin Marsac Creuse

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-30

L’Association Marsac Loisirs et Créations organise une exposition vente de leurs réalisations de Noël. .

Ancienne Poste 50 avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 58 67 81

