Exposition-vente de peinture sur soie – Salle de peinture Mont, 17 mai 2025 10:00, Mont.

Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

Foulards, écharpes, mousselines, coussins (adultes et enfants), abat-jour (avec ou sans pied), tableaux (petits et grands,

avec ou sans encadrement) et bien d’autres créations réalisées par les artistes amateurs.

De bonnes idées de cadeaux à l’approche de la Fête des mères. .

Salle de peinture ARANCE

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 25 63 79

