Exposition vente de peintures Châteaux en fête Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau vendredi 1 mai 2026.

Château de Beauvais Beauvais Lussas-et-Nontronneau Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03

2026-05-01

Deux artistes peintres Meredit du Fraisse et Sybille Waroux-Marsollier présentent et vendent leurs oeuvres.
Château de Beauvais Beauvais Lussas-et-Nontronneau 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 31 32 49 

English : Exposition vente de peintures Châteaux en fête

Two painters, Meredit du Fraisse and Sybille Waroux-Marsollier, present and sell their work.

