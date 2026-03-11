Exposition vente de peintures Châteaux en fête Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau
Exposition vente de peintures Châteaux en fête Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau vendredi 1 mai 2026.
Château de Beauvais Beauvais Lussas-et-Nontronneau Dordogne
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03
2026-05-01
Deux artistes peintres Meredit du Fraisse et Sybille Waroux-Marsollier présentent et vendent leurs oeuvres.
Château de Beauvais Beauvais Lussas-et-Nontronneau 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 31 32 49
English : Exposition vente de peintures Châteaux en fête
Two painters, Meredit du Fraisse and Sybille Waroux-Marsollier, present and sell their work.
