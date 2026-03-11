Exposition vente de peintures Châteaux en fête Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau

Exposition vente de peintures Châteaux en fête

Château de Beauvais Beauvais Lussas-et-Nontronneau Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Deux artistes peintres Meredit du Fraisse et Sybille Waroux-Marsollier présentent et vendent leurs oeuvres.

+33 6 20 31 32 49

English : Exposition vente de peintures Châteaux en fête

Two painters, Meredit du Fraisse and Sybille Waroux-Marsollier, present and sell their work.

