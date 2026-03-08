Exposition Vente de Peintures, Sculptures, Photographies à Chauray Chauray

Exposition Vente de Peintures, Sculptures, Photographies à Chauray

Rue du Temple Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28 2026-03-29

Exposition Vente de Peintures, Sculptures, Photographies ret autres objets d’Art au bénéfice de Enfants Cancer Santé

Invitée d’honneur Emilienne L.

Le samedi 28 et dimanche 29 mars de 10h à 18h.

Entrée gratuite. .

Rue du Temple Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 02 93

