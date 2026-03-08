Exposition Vente de Peintures, Sculptures, Photographies à Chauray Chauray
Exposition Vente de Peintures, Sculptures, Photographies à Chauray Chauray samedi 28 mars 2026.
Exposition Vente de Peintures, Sculptures, Photographies à Chauray
Rue du Temple Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Exposition Vente de Peintures, Sculptures, Photographies ret autres objets d’Art au bénéfice de Enfants Cancer Santé
Invitée d’honneur Emilienne L.
Le samedi 28 et dimanche 29 mars de 10h à 18h.
Entrée gratuite. .
Rue du Temple Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 02 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Vente de Peintures, Sculptures, Photographies à Chauray
L’événement Exposition Vente de Peintures, Sculptures, Photographies à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Niort Marais Poitevin