EXPOSITION VENTE DE POTERIES Villeneuve Terranjou

Villeneuve Monastère des bénédictines Terranjou Maine-et-Loire

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08 2025-11-09

Retrouvez les poteries intégralement fabriquées par les soeurs du monastère de Martigné-Briand vaisselle, plats à four, photophores, vases, nichoirs et mangeoires pour les oiseaux, et plein d’idées pour les cadeaux de Noël

Cette année nous avons réalisé une nouvelle gamme de fleurs en céramique de différentes tailles et coloris pour l’intérieur ou l’extérieur. .

Villeneuve Monastère des bénédictines Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Find pottery entirely made by the nuns of the Martigné-Briand monastery: tableware, oven dishes, candleholders, vases, birdhouses and feeders, and lots of ideas for Christmas gifts

German :

Hier finden Sie Töpferwaren, die vollständig von den Schwestern des Klosters Martigné-Briand hergestellt wurden: Geschirr, Ofenplatten, Windlichter, Vasen, Nistkästen und Futterstellen für Vögel und viele Ideen für Weihnachtsgeschenke

Italiano :

Scoprite le ceramiche realizzate interamente dalle monache del monastero di Martigné-Briand: stoviglie, piatti da forno, portacandele, vasi, casette per uccelli e mangiatoie per uccelli, e tante idee per i regali di Natale

Espanol :

Descubra la cerámica fabricada íntegramente por las monjas del monasterio de Martigné-Briand: vajillas, fuentes de horno, portavelas, jarrones, pajareras y comederos de pájaros, y muchas ideas para regalos de Navidad

