Exposition-vente de Vincent Pécaud Espace Noriac (salle basse) Limoges

Espace Noriac (salle basse) 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-07

Dans le cadre de Haute-Vienne en Scènes, Vincent Pécaud, en partenariat avec le Secours Populaire 87 et avec le soutien du Département de la Haute-Vienne, organise une exposition-vente des œuvres de l’artiste-collectionneur. Pécaud a fait don de 150 de ses œuvres originales à la Fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire Français. Toutes les sommes récoltées seront reversées à l’association.

