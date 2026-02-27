Exposition-vente de Vincent Pécaud Espace Noriac (salle basse) Limoges
Exposition-vente de Vincent Pécaud
Espace Noriac (salle basse) 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-07
2026-03-04
Dans le cadre de Haute-Vienne en Scènes, Vincent Pécaud, en partenariat avec le Secours Populaire 87 et avec le soutien du Département de la Haute-Vienne, organise une exposition-vente des œuvres de l’artiste-collectionneur. Pécaud a fait don de 150 de ses œuvres originales à la Fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire Français. Toutes les sommes récoltées seront reversées à l’association.
Espace Noriac (salle basse) 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
