Exposition-vente des Petits Points en Puisaye Place de la République Saint-Fargeau
Exposition-vente des Petits Points en Puisaye Place de la République Saint-Fargeau samedi 18 octobre 2025.
Exposition-vente des Petits Points en Puisaye
Place de la République Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-11-01 12:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Les brodeuses du club des Petits Points en Puisaye de Saint-Fargeau exposent leurs créations réalisées au fil des mois… pour les grands et les petits ! Des idées cadeaux pour tous ! .
Place de la République Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 05 67
English : Exposition-vente des Petits Points en Puisaye
German : Exposition-vente des Petits Points en Puisaye
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition-vente des Petits Points en Puisaye Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-09-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !