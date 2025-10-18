Exposition-vente des Petits Points en Puisaye Place de la République Saint-Fargeau

Exposition-vente des Petits Points en Puisaye Place de la République Saint-Fargeau samedi 18 octobre 2025.

Exposition-vente des Petits Points en Puisaye

Place de la République Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-01 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Les brodeuses du club des Petits Points en Puisaye de Saint-Fargeau exposent leurs créations réalisées au fil des mois… pour les grands et les petits ! Des idées cadeaux pour tous ! .

Place de la République Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 05 67

English : Exposition-vente des Petits Points en Puisaye

German : Exposition-vente des Petits Points en Puisaye

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition-vente des Petits Points en Puisaye Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-09-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !