Exposition-vente d’hellébores en fleurs et autres merveilles hivernales Pépinière Ellebore Saint-Jouin-de-Blavou

Exposition-vente d’hellébores en fleurs et autres merveilles hivernales

Pépinière Ellebore La Chamotière Saint-Jouin-de-Blavou Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

2026-02-20

Exposition-vente d’hellébores en fleurs et autres merveilles hivernales organisée par la pépinière Ellebore.

Avec la participation des pépinières

– Sous un arbre perché

– La Volissière

– La maison Chatain .

Pépinière Ellebore La Chamotière Saint-Jouin-de-Blavou 61360 Orne Normandie +33 6 80 22 86 74

