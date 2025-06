Exposition-vente Dimanche des Arts Sainte-Maxime 6 juillet 2025 10:00

Var

Exposition-vente Dimanche des Arts Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Exposition vente de peintures originales.

Promenade A. Simon-Lorière

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr

English : Exposition-vente Dimanche des Arts

The municipality of Sainte-Maxime invites amateur and professional visual artists to show original works on the Promenade Simon Lorière.



This year’s First Prize winner will have three weeks to display his creations at the Espace Maxime Moreau.



Exhibitors: The Cultural Activities Department’s rates and participation requirements. beginning on February 5, 2023.

German : Exposition-vente Dimanche des Arts

Ausstellung Verkauf von Originalgemälden.

Italiano : Exposition-vente Dimanche des Arts

Sulla Promenade Simon Lorière, la città di Sainte-Maxime accoglie artisti visivi dilettanti e professionisti che espongono opere originali.



Quest’anno, il vincitore del primo premio potrà esporre le sue opere all’Espace Maxime Moreau per 3 settimane.



Espositori: Tariffe e condizioni di partecipazione presso il Dipartimento Attività Culturali. Iscrizioni a partire dal 02/05/2023.

Espanol : Exposition-vente Dimanche des Arts

Exposición y venta de cuadros originales.

