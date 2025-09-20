Exposition & Vente d’oeuvres de l’artiste VanLuc Château Creully sur Seulles

Exposition & Vente d’oeuvres de l’artiste VanLuc

Château 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Réunir tous les publics et tous les patrimoines est l’ambition de l’exposition Do You Speak Art ? . À travers un parcours artistique et ludique mettant en scène plusieurs créations à l’intérieur et à l’extérieur du château, VanLuc nous invite à nous interroger sur la conception d’une œuvre d’art.

Évènement des œuvres créées spécialement pour le Château par VanLuc seront exposées et en vente durant tout le week-end. .

Château 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 6 84 29 07 16 chateau-musee@creully-sur-seulles.fr

English : Exposition & Vente d’oeuvres de l’artiste VanLuc

Do You Speak Art? aims to bring together all audiences and all heritages. Through a playful artistic journey featuring several creations inside and outside the château, VanLuc invites us to question the conception of a work of art.

German : Exposition & Vente d’oeuvres de l’artiste VanLuc

Das Ziel der Ausstellung « Do You Speak Art? » ist es, alle Zielgruppen und Kulturerben zusammenzubringen. Auf einer künstlerischen und spielerischen Reise, die verschiedene Kreationen innerhalb und außerhalb des Schlosses zeigt, lädt VanLuc uns dazu ein, die Konzeption eines Kunstwerks zu hinterfragen.

Italiano :

Do You Speak Art? mira a far incontrare tutti i pubblici e tutti i tipi di patrimonio. Attraverso un percorso artistico e divertente che presenta una serie di creazioni all’interno e all’esterno del castello, VanLuc ci invita a mettere in discussione la concezione di opera d’arte.

Espanol :

¿Habla usted de arte? pretende reunir a todos los públicos y todos los tipos de patrimonio. A través de un recorrido artístico y lúdico por diversas creaciones dentro y fuera del castillo, VanLuc nos invita a cuestionar la concepción de una obra de arte.

